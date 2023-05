L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato una dichiarazione poco prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia con la Fiorentina

Con queste parole ai microfoni di Sport Mediaset, l’ad nerazzurro Beppe Marotta parla della finale di Coppa Italia prevista alle 21 contro la Fiorentina e degli obiettivi societari:

LE PAROLE- «Vogliamo alzare questa coppa contro un avversario di tutto rispetto. Ci vuole una grande determinazione perché non è facile trovarla con tutti questi impegni: la cosa da non fare è pensare all’appuntamento di Champions. Dobbiamo cercare di portare a casa questo primo trofeo, poi cerchiamo di chiudere bene il campionato e poi rimane il sogno trasformato in realtà».

L’articolo Marotta: «C’è una cosa da non fare stasera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG