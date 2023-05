Esteban Cambiasso ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter

Ai microfoni di Inter TV, l’ex bandiera nerazzurra Esteban Cambiasso parla così in vista della finale di Coppa Italia tra l’Inter e la Fiorentina, il cui inizio è previsto alle 21:

CENTROCAMPO- «E’ il vantaggio della variabile di Calhanoglu che ha fatto benissimo entrambi i ruoli. Penso che sia stato pensato più per questo ruolo (la mezzala), però questa sua variabile di potersi adattare a più ruoli è importante per l’Inter, è un bene per l’allenatore».

CHE INTER MI ASPETTO– «Le finali sono difficili da analizzare, è molto bello vedere questo stadio con metà tifosi di ogni squadra. Due squadre che hanno fatto una stagione bellissima, a livello calcistico tutte e due hanno le qualità per mettere in difficoltà l’altra, ma speriamo possa prevalere l’Inter».

ASPETTO MENTALE– «Credo che sia importantissimo, lo è sempre, anche se tante volte sottovalutato. Sono due squadre che si trovano in salute, al di là di cosa può succedere credo che non sarà niente definito perché hanno grande fiducia e sono entrambe in finali europee. A livello di titoli i nostri ne hanno qualcuno in più, ma i calciatori della Fiorentina hanno molta fiducia e bisogna fare attenzione».

L’articolo Cambiasso: «Fiorentina-Inter, le finali sono difficili da analizzare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG