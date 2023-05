Le due squadre sono arrivate all’Olimpico di Roma e sono pronte per contendersi l’ambito trofeo della coppa nazionale.

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Fiorentina-Inter: Italiano non si discosta dall’abituale 4-2-3-1, Cabral è l’unica punta. Inzaghi si affida alla formazione più impiegata nelle gare decisive, panchina quindi per Lukaku. In porta ci sarà Handanovic che potrebbe essere alla sua ultima gara con la maglia nerazzurra; ecco le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

