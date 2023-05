Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato a Mediaset in vista della finale di stasera contro l’Inter

PAROLE – «Arriviamo carichi, con grandissime motivazioni. Vogliamo riportare il trofeo a Firenze dopo tanti anni, non vediamo l’ora che la partita cominci. Inter? Una grande squadra, in un grande momento. Abbiamo però preparato la partita bene e vogliamo giocare il nostro calcio. Bisogna stare molto attenti. Chiunque gioca in attacco ha una qualità importante, ma dovremo farci trovare pronti e giocare la nostra gara».

