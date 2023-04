L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi si è espresso a Matchday Hype’ sul canale Youtube dell’Inter, prima della gara contro il Benfica

Materazzi carica l’Inter in vista del ritorno contro il Benfica.

“Abbiamo una grande opportunità di andare in semifinale e in finale, perché no? Tutto può succedere. Hai due gol di vantaggio, siamo in una buona situazione: credo che i ragazzi possano fare bene, anche se hanno perso in campionato sabato. Sono una buona squadra, ma noi siamo l’Inter e giochiamo in casa, quindi dobbiamo vincere. Non importa chi gioca”.

GIOCATORI DECISIVI – “Spero che siano gli attaccanti, abbiamo bisogno dei loro gol. Bastoni è un buon difensore come me, è normale faccia quegli assist uno come lui. Darmian e D’Ambrosio, per esempio, sono stati fantastici col Porto, conta il gruppo, la squadra. Ho grandi ricordi, ho avuto il privilegio di vincere la Coppa. Possiamo rifare ciò che abbiamo fatto 13 anni fa, se l’ambiente è tutto unito”.

