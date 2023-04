Il portiere dell’Inter Andrè Onana ha parlato al canale YouTube del club nerazzurro, raccontandosi a 360°

Onana si è raccontato nel corso di Inter-Benfica ‘Matchday hype’, sul canale ufficiale Youtube del club nerazzurro.

DEBUTTO – “Ero strafelice, abbiamo giocato contro il Bayern. Abbiamo perso 2-0, ma ero contento di aver giocato per un grande club a questo livello che era un mio sogno. L’ultimo giocatore con il quale ho parlato? Mkhitaryan, abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo un bel rapporto. Ultima volta che ho pianto? Quando è nato mio figlio, sono veramente momenti inspiegabili. Realizzi quanto importante sia la vita. Quando entri a casa e trovi la tua famiglia, ti lasci tutti i problemi alle spalle, rinasci di nuovo”.

IDOLO – “Essendo cresciuto in Camerun, ho sempre pensato che Roger Milla fosse il migliore al mondo. Abbiamo una grande relazione, mi ha aiutato molto quando sono andato in Nazionale. Quindi scelgo lui”.

INIZI – “All’inizio non volevo fare il portiere perché in Camerun funziona così: in porta ci mettono sempre quello meno forti, io invece mi consideravo forte. Quindi volevo fare il centrocampista o l’attaccante, Poi ho visto mio fratello e ho cominciato ad amare il ruolo”.

