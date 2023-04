Il Giudice sportivo ha diramato le decisioni dopo l’ultimo turno di campionato: ecco chi sarà diffidato in casa Inter

Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in merito alla trentesima giornata di Serie A. Quattro i calciatori squalificati per un turno: si tratta di Ampadu (Spezia), Calabria (Milan), Cataldi (Lazio) e Sabiri (Sampdoria). In casa Inter, ottava ammonizione stagionale per Marcelo Brozovic, quarta invece per Henrikh Mkhitaryan, che finisce così nella lista dei diffidati

