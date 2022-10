Sono queste le parole dell’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi intervistato alla Gazzetta dello Sport parla dei nerazzurri.

Ecco le parole dell’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi che in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parla dei nerazzurri: “Questo campionato è come una Champions, fino a novembre si gioca un torneo come fossero i gironi, poi chi starà meglio a gennaio vincerà. Le racconto questo: nell’anno dopo il Triplete a un certo punto finimmo a -19 rispetto alla testa. Poi dopo il Mondiale per club arrivò un tecnico intelligente e se non avessimo perso il derby di ritorno avremmo addirittura rivinto lo scudetto. Ecco, questa Inter l’allenatore intelligente già ce l’ha: deve solo fare in modo che da gennaio in poi dipenda solo da lei e non dagli altri, rivincere.“

Marco Materazzi

Conclude così l’ex centrale: “L’Inter deve partire dal fatto di non prendere gol, perché con le potenzialità offensive che ha prima o dopo uno lo segna. Nelle quattro sconfitte di campionato invece non è accaduto. E già a Lecce, alla prima giornata, c’era stato un campanello d’allarme non recepito. Vorrei rivedere lo stesso tipo di Inter. Il motivo è chiaro: se quella intensità, quella attenzione, quella “cattiveria” agonistica sono state perfette per fermare Lewandowski, perché non possono esserlo sabato? Quel tipo di atteggiamento agli attaccanti non piace. Ma mi faccia dire una cosa su Dimarco.“

