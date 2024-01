Materazzi: «Polemiche Inter-Verona Ci temono, semplice. Arbitro ingannato da Duda». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro

Materazzi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juve.

POLEMICA INTER-VERONA – «Vuol dire che ci temono, semplice. La verità di quel finale di partita è che l’arbitro è stato ingannato più da Duda che dal Var. Il giocatore del Verona ha preso in giro l’arbitro. E quando lo fai, ti assumi il rischio delle conseguenze. Io dico che l’azione andava fermata, certamente. Ma non parliamo di gomitata di Bastoni, non era così, semmai una spallata. Se quella era una gomitata, allora dico che andava fischiato rigore per l’Inter per la spinta su Bastoni».

The post Materazzi: «Polemiche Inter-Verona Ci temono, semplice. Arbitro ingannato da Duda» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG