La storica bandiera dell’Inter Marco Materazzi ha salutato Gianluigi Buffon dopo l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato

Insieme hanno conquistato la Coppa del Mondo nel 2006. Marco Materazzi e Gianluigi Buffon sono stati avversari in campo con le maglie di Inter e Juventus, ma grandi amici fuori dal rettangolo di gioco.

Dopo l’annuncio dell’addio al calcio giocato da parte del portiere, Materazzi commenta così alla Gazzetta dello Sport:

LE PAROLE– «Gigi, non dimenticherò per tutta la vita la tua corsa verso di me e il tuo abbraccio dopo il mio gol alla Repubblica Ceca. Grazie, senza di te non sarei mai diventato campione del mondo»

L’articolo Materazzi saluta Buffon: «Senza di te non ce l’avrei fatta» proviene da Inter News 24.

