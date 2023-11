Matic (allenatore Cukaricki): «Con la Fiorentina mi sono ispirato alla partita della Juve, ma noi abbiamo fatto meglio». Le dichiarazioni del tecnico

Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta in Conference League con la Fiorentina. Il tecnico ha detto di essersi ispirato alla partita della Juventus.

Le sue parole: «Un solo gol subito? Il modello Juventus è stato di grande ispirazione perché ho visto che la Fiorentina sfrutta bene gli spazi e quindi volevo ridurre al minimo questi spazi come hanno fatto i bianconeri. Non sapevo chi avrebbe giocato stasera ma c’era bisogno di dare meno chance possibile, dispiace solo per lo 0-1»

