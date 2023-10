Massimo Mauro ha analizzato la vittoria della Juve sul Verona, soffermandosi poi sulle gerarchie nell’attacco bianconero

Massimo Mauro, negli studi di Pressing, ha parlato della vittoria della Juve con il Verona, arrivata dopo le solite critiche per il gioco.

LE PAROLE – «Col Verona non è questo il caso, col Verona ha vinto perchè ha giocato bene. Difficoltà di gerarchie in attacco? Allegri è bravissimo in tutto ed è ancora più bravo a gestire certe cose, questo non è un problema».

The post Mauro: «Col Verona la Juve ha giocato bene. Problema Vlahovic? Allegri bravissimo in una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG