Nicolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha così parlato della situazione legata a Federico Chiesa. Il commento per tmw sull’esterno della Juventus.

IL COMMENTO – «E a proposito dei bianconeri, continua l’operazione rinnovi. L’agenda è ricca di nomi e tra questi c’è anche quello di Federico Chiesa. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e resta tra le priorità del club bianconero. Giovedì a Milano è avvenuto un incontro importante, il primo diretto con il suo agente Fali Ramadani. Insomma è stata l’occasione giusta per parlare in maniera molto concreta del prolungamento di contratto. Chiesa resta evidentemente al centro del progetto bianconero. La Juventus ha fatto un grande investimento a suo tempo, spendendo 55 milioni di euro e quindi non ha intenzione di arrivare a un anno dalla scadenza del contratto per non perdere un patrimonio così importante. In estate alcuni club di Premier si sono anche affacciati ma senza affondare il colpo. La sensazione è che però alla fine della stagione potrebbero tornare a farsi vivi in maniera concreta. Ecco perché l’inizio di un dialogo così concreto è fondamentale per avvicinarsi ad un’intesa. La trattativa è cominciata e quindi presto potrebbero esserci sviluppi».

