Matias Soulé tornerà alla Juventus, che si frega le mani per i numeri dell’argentino in quel di Frosinone: il piano per il futuro

Come scrive oggi Tuttosport, Matias Soulé nel suo destino vede un posto nella rosa della Juventus, che sta seguendo con molta attenzione i suoi sviluppi in occasione del prestito al Frosinone. Sviluppi che ovviamente fanno sorridere in casa bianconera, specialmente dopo la doppietta di ieri a Cagliari.

Il ragazzo tornerà quindi a Torino, ma resta solo da capire quando. Possibilità per gennaio, anche se i due club non si sono ancora parlati in merito. E poi sarebbe un vero peccato interrompere sul più bello una crescita sempre più convincente alla corte dei ciociari.

