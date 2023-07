L’ex interista Mauro Icardi è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. A comunicarlo è il PSG attraverso un tweet:

After being loaned out to Galatasaray for the 2022-2023 season, Mauro Icardi is joining the Turkish club on a permanent deal.

Paris Saint-Germain wishes Mauro much success in the rest of his career.

https://t.co/hsXb1RexCn pic.twitter.com/pt4FPFmd2Y

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 28, 2023