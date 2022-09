In una intervista a TuttoSport Massimo Mauro parla delle difficoltà di Vlahovic nella Juventus dopo le prime buone partite.

Massimo Mauro, ex anche dei bianconeri parla a TuttoSport delle difficoltà di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Certamente è un giocatore che è entrato in difficoltà, perché in difficoltà è entrata la vita della Juventus. Ora, non è che un ragazzo arrivato da qualche mese possa risolvere tutti i problemi. Però lui deve migliorare le sue caratteristiche e i fondamentali. Sia la tecnica, sia il modo di stare in campo: ha molto, molto, molto da migliorare.“

Aggiunge Mauro: “Anche se è chiaro che ha delle qualità da bomber vero e ha voglia di arrivare. Ma quella voglia la deve dimostrare non sbraitando o facendo a botte con gli avversari, bensì diventando leader, facendo i movimenti giusti, facendosi dare la palla davanti alla porta e facendosela dare faccia alla porta, non spalle alla porta.“

Conclude così: “Deve imparare a muoversi nella maniera giusta e poi migliorare molto tecnicamente perché spazio non ne avrà mai.“

