Intervistato dai microfoni di Dazn nel pre gara di Napoli Inter, Walter Mazzarri ha parlato cosi:

RITORNO A NAPOLI- «Effettivamente non pensavo di poter rivivere emozioni così forti come quella di tornare al Maradona. Ho avuto la sensazione di tornare a casa. Ora devo ritrovare la concentrazione per aiutare la mia squadra.»

NATAN– «Natan ha fatto un esordio molto bello con l’Atalanta, sono fiducioso su di lui, ha delle potenzialità importanti.»

OSIMHEN- «Osimhen? Non ha i 90 minuti nelle gambe, dovremo vedere come gestirlo nella gara. Le cose societarie e contrattuali non spettano a me, spero possa fare una grande gara già oggi e poi crescere in futuro»

