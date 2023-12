Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri si è espresso in conferenza stampa dopo la sconfitta patita contro la Juventus di Allegri

L’allenatore del Napoli Mazzarri ha parlato così del ko contro la Juventus, tornando anche sulla sfida persa contro l’Inter:

«Bisogna allenare certe situazioni. La Juventus sta nel bunker 80 minuti e non concede una palla di testa. Bisogna allenarla questa cosa ma non ho avuto tanto tempo. Purtroppo appena facciamo un errore paghiamo, è un momento in cui ci gira tutto male. Con l’Inter non sono stato contento, stasera ho poco da rimproverare alla squadra»

L’articolo Mazzarri: «Juve nel bunker 80 minuti. Con l’Inter non ero contento» proviene da Inter News 24.

