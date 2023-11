Mazzarri Napoli, clamoroso sorpasso ai danni di Tudor per la panchina azzurra De Laurentiis pensa al suo ritorno

Clamoroso in casa Napoli, perché resterebbe in corsa per la panchina anche Mazzarri, per lui sarebbe un ritorno: oggi l’incontro con ADL. Le parole di Gianluca Di Marzio riguardo la corsa alla panchina azzurra, che vede sempre in pista anche l’ex Juve Igor Tudor.

PAROLE – «Il Napoli oggi incontrerà anche Walter Mazzarri: un segnale di come la decisione non sia stata ancora presa. E proprio uno dei primi allenatori in Serie A del presidente De Laurentiis potrebbe spuntarla sul croato: Mazzarri accetterebbe l’offerta di sei mesi senza opzioni di rinnovo e potrebbe quindi davvero vincere il ballottaggio con Tudor per la panchina del Napoli».

