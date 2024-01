Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha commentato il nuovo format della Supercoppa Italiana che esordirà domani

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa il nuovo format della Supercoppa Italiana. Ecco le sue dichiarazioni:

«Se mi piace? Non sta a me rispondere. Quando allenavo il Napoli la prima volta giocavano chi vinceva il campionato e chi vinceva la Coppa Italia, questa nuova formula l’ha decisa qualcun altro ed è bene che lo chiediate a loro il perché, non posso entrare nel merito»

L’articolo Mazzarri: «Supercoppa a 4? Non vi dico se mi piace perchè..» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG