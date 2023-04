Sandro Mazzola, ex centrocampista dell’Inter, sorprende con le sue dichiarazioni sui fatti dello Stadium: ecco cosa ha detto

Sandro Mazzola, ex Inter, ha parlato così alla trasmissione radio Un giorno da Pecora del rosso a Lukaku contro la Juve.

LE PAROLE – «Le risse e le espulsioni non mi piacciono mai, e mi spiace dirlo ma è stata giusta l’espulsione per Lukaku, non mi è piaciuta, ci sono i ragazzi che guardano la partita e questi gesti non si fanno. Bisogna esser più tranquilli».

