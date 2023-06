Sandro Mazzola ha parlato dell’Inter a 360°, dicendo la sua anche su Lukaku e sui possibili colpi di mercato dei nerazzurri

Sandro Mazzola si congratula con l’Inter per la stagione disputata, il quarto posto in campionato e il secondo in Europa. Poi, parole per Lukaku nella finale di Champions e per il mercato dei nerazzurri:

LUKAKU- «Non bisogna gettargli la croce addosso per qualche occasione sbagliata: capita di segnare e di sbagliare anche a lui, come a tutti. Ma questo non cambia la stima che i tifosi possono avere in lui».

MERCATO- «Credo però che verrà ancora dato un occhio ad entrate ed uscite, come successo negli ultimi anni. Anche se sognare non costa nulla. Sarebbe bello, ma dubito che ci possano essere grandi investimenti, posto che abbiamo dei dirigenti bravi a gestire le risorse che hanno a disposizione»

