Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato del suo futuro a Telefoot. Ecco le dichiarazioni del campione francese

Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato del suo futuro a Telefoot.

PAROLE – «Ho già detto che resterò al Paris Saint-Germain e l’ho detto prima che accadesse tutto questo. Il prossimo anno giocherò per il PSG, è quello che ho detto. Poi sono tante le cose che succedono in un anno, specialmente in un club come il PSG».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG