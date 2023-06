Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai microfoni di Prime Video

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dei suoi anni passati in nerazzurro ai microfoni di Prime Video.

PAROLE – «Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l’Inter. Sono atterrato, le persone, il tempo, il cibo… La mia famiglia stava bene lì, per me era tutto. Stavo bene così. Se non avessimo vinto nulla, nessun trofeo, sarei rimasto molto deluso. È così. È stata una motivazione per vincere. Il primo anno abbiamo perso, era molto amareggiato. Poi siamo diventati campioni. Ok, sapevo che lo saremmo diventati fin dal primo giorno. Gli allenamenti erano… Motivati. Mi sentivo motivato. Sentivo di essere arrivato al livello successivo e che mi avrebbe aiutato per tutta la stagione. E poi quando è successo ho pensato ‘ce l’abbiamo fatta. Romelu, ce l’hai fatta davvero’. E poi si è fermato tutto e lì è partito tutto. A volte nella vita puoi essere un imprenditore, un dottore, un artista, basta ma un momento come quello, quella canzone, quel giorno. Tutti sperano di avere quel momento nella loro vita, quel momento in cui pensi ‘sono dove voglio essere’. Per me è stato allora in cui ho pensato ‘ok, ce l’ho fatta’. E ho mostrato le mie emozioni in campo per la prima volta. Un’emozione di pura gioia. Ero felicissimo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG