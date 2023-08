Mbappé PSG, non c’è pace per il francese: arriva la minaccia da parte del club all’attaccante francese

Secondo quanto riportato da l’Equipe, l’attaccante del PSG, Kylian Mbappé sta per ricevere un duro avvertimento, quasi una minaccia, da parte del club francese.

I parigini avrebbero intimato a Mbappé di non andare via dal club a zero. In quel caso, infatti, il PSG sarebbe costretto a cedere molti giocatori importanti e licenziare componenti dello staff per rispettare il FPF. E tutto sarebbe responsabilità di Mbappé.

