Weston McKennie, centrocampista della Juve, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri contro il Napoli: le dichiarazioni

Weston McKennie ha parlato a Dazn dopo Juve-Napoli.

RUOLO – «Questo ruolo non è nuovo, l’ho fatto allo Schalke. Io metto per prima la squadra, non importa dove gioco. Ovviamente ho un ruolo preferito, ma faccio quello che serve».

GIOCATORE MIGLIORE – «Ho imparato tanto dal punto di vista tattico. In Germania si corre avanti e indietro, qui ho imparato a non correre in maniera insensata, come un pollo senza testa in mezzo al campo».

CHIAVE DI QUESTA JUVE – «Vogliamo creare uno spirito forte in campo e fuori. Ci vediamo anche fuori, se io so come sono fatti Cambiaso e Gatti so di cosa hanno bisogno in campo. Questo lo si vede nello spirito che mettiamo quando ci opponiamo alle conclusioni avversarie».

SCUDETTO – «Mi piace questa parola, suona bene. Speriamo di poterlo fare nostro a fine stagione, anche se un piazzamento tra le prime quattro è l’obiettivo. Vogliamo vincere per noi, per tutto lo staff e per tutti i tifosi».

