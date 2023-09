McKennie e l’aneddoto col Barcellona: «Si è chiuso un cerchio». Retroscena del centrocampista della Juventus

Intervenuto al canale Youtube della Juventus dopo le 100 presenze in bianconero, Weston McKennie ha raccontato un curioso aneddoto riguardante il Barcellona.

CONTRO IL BARCELLONA – «Ho un aneddoto interessante. Non avrei mai pensato di giocare una partita cosi. Sono cresciuto in Germania e ho iniziato a giocare lì, sono andato in Spagna con la mia famiglia poi. Il Barcellona si allenava allo stadio a porte chiuse. Abbiamo implorato la sicurezza di farci entrare dicendo che eravamo americani e io avevo appena iniziato a giocare. Ci hanno fatto entrare. Abbiamo visto Messi, Ronaldinho e altri che si allenavano. A un certo punto è arrivato un pallone e l’ho ricacciato indietro. Un cerchio che si chiudeva. L’angolo verso cui sono andato ad esultare era lo stesso dove ero entrato da bambino. Mi sono immaginato il me bambino. Se me l’avessero chiesto avrei risposto che non pensavo mai. Un momento importantissimo».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MCKENNIE

