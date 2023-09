Weston McKennie, nell’intervista alla Juve dopo le 100 presenze in bianconero, ha ricordato questo aneddoto su Andrea Pirlo

Intervenuto al canale Youtube della Juventus dopo le 100 presenze in bianconero, Weston McKennie ha svelato questo aneddoto su Pirlo e l’arrivo a Torino.

ARRIVO ALLA JUVE – «C’erano due club, non club di primo livello, ma erano un passo avanti. Ho ricevuto la chiamata dal mio procuratore durante la preparazione e mi ha detto che la Juventus era interessata a me. Ero sotto choc, volevo che si concretizzasse, volevo la Juventus. Ero sul pullman con la squadra, stavamo andando in Austria per il ritiro e ho saputo che avrei ricevuto una chiamata da Andrea Pirlo. Cosa Pirlo mi avrebbe chiamato?! Ero a pranzo con la squadra, generalmente non potevamo tenere i telefoni e li lasciavamo da parte. Ho visto che mi stava chiamando un numero dall’Italia. Mi sono guardato attorno, ho preso il telefono e sono corso fuori dalla sala. Sembrava davvero che volesse che venissi qui. Lì ho capito che sarei realmente venuto alla Juventus, il resto è storia».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MCKENNIE

