McKennie in dubbio per Juve-Roma Le ULTIME novità verso il big match. Allarme rientrato per l’americano

Weston McKennie è uscito zoppicando allo Stirpe dopo il match vinto in trasferta sul campo del Frosinone. Allarme subito rientrato per il centrocampista della Juve.

Nessun problema per l’americano, che non è dunque in dubbio per Juventus-Roma di sabato prossimo.

