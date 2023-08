McKennie Juve, l’americano può ancora partire nonostante tutto. E un aiuto ai bianconeri arriverebbe da… Castrovilli

Weston McKennie rimane uno dei nomi in uscita in casa Juve, con il club pronto a valutare offerte dai 25 milioni di euro in su per l’americano. E, secondo la stampa inglese, una di queste potrebbe presto anche arrivare.

Il Bournemouth, fallito l’acquisto di Castrovilli, starebbe infatti pensando al texano per rinforzare il proprio centrocampo. Una proposta economica importante consentirebbe poi al club bianconero di buttarsi su altri obiettivi per la mediana.

The post McKennie Juve, può ancora partire: un aiuto arriva da… Castrovilli! Cosa succede appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG