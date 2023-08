Federico Bernardeschi, ex esterno della Juventus, ha così parlato delle possibili mosse di mercato per l’attacco

Alla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi ha parlato delle possibili mosse del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «Non sarei sorpreso di vedere Lukaku alla Juve, perché il calcio è sempre più business, ma per come la vedo io i bianconeri dovrebbero tenere Vlahovic: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022-23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue condizioni, perché la pubalgia non ti fa stare bene mai. E’ un gran giocatore, è giovane e calcia rigori e punizioni. Bisogna dargli tempo».

