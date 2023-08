Pellegrini Lazio, avanti tutta per la cessione del terzino al club biancoceleste: c’è solo un ultimo ostacolo da dover superare

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si respira grande fiducia in casa Lazio per quanto riguarda il ritorno di Luca Pellegrini in questa sessione di calciomercato.

La Juventus ha aperto al prestito gratuito, magari biennale (ma a quel punto il terzino dovrebbe prolungare almeno di un anno l’attuale accordo in scadenza nel 2025) con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L’ultimo ostacolo è rappresentato dallo stipendio del calciatore: dopo il sacrificio economico fatto lo scorso gennaio, Pellegrini vorrebbe mantenere intatto il proprio ingaggio da 3 milioni di euro.

The post Pellegrini Lazio, avanti tutta: un ultimo ostacolo e poi sarà fatta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG