Mecca applaude la Juve: «Da Fagioli a Barrenechea, avanti così». Il noto tifoso fa i complimenti alla società per il lavoro coi giovani

Mecca ha fatto i complimenti alla Juventus dopo la promozione ufficiale di Barrenechea in prima squadra, ultima di una serie di giovani cresciuti nella Next Gen. Queste le parole del noto tifoso bianconero pubblicato via Twitter.

Fagioli

Miretti

Soule

Iling-Junior

Barrenechea.

Tutti dalla NextGen. È quello che serve alla Juve: pianificazione e lungimiranza.

Ottimo.

Avanti così. https://t.co/ClBmhSDSQc — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) April 1, 2023

LE PAROLE – «Fagioli Miretti Soule Iling-Junior Barrenechea. Tutti dalla NextGen. È quello che serve alla Juve: pianificazione e lungimiranza. Ottimo. Avanti così».

The post Mecca applaude la Juve: «Da Fagioli a Barrenechea, avanti così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG