Juve Verona, Allegri cerca un altro poker dopo quelli con Torino e Sampdoria: ai bianconeri non succede dal 2008

La Juventus ha realizzato quattro gol in entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A contro Torino e Sampdoria (entrambe vinte per 4-2).

Allegri questa sera col Verona proverà ad inanellare il terzo poker di fila in casa che ai bianconeri non riesce per più gare interne di fila da dicembre 2008 (tre in quel caso, contro Genoa, Reggina e Milan).

