Edoardo Mecca, comico e noto tifoso della Juventus, ha parlato su X del caso De Laurentiis, indagato per falso in bilancio per l’affare Osimhen.

De Laurentiis indagato ma, in caso di colpa, squalificheranno solo Cristiano Giuntoli.

Poco ma sicuro. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) January 19, 2024

MECCA – «De Laurentiis indagato ma, in caso di colpa, squalificheranno solo Cristiano Giuntoli. Poco ma sicuro».

The post Mecca: «De Laurentiis indagato? Squalificheranno solo Giuntoli…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG