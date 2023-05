Ma quale sarebbe il problema di una Juve giovane?

Ci saranno pochissimi soldi per fare mercato, occasione d’oro per sfruttare il parco talenti che abbiamo in casa.

Ci sarà da aspettare per tornare a vincere?

Va bene ma almeno con le basi per un’idea di grande Juve futura.

— Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 5, 2023