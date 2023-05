Genoa in Serie A! La squadra di Gilardino è la seconda promossa dalla B dopo solo una stagione in cadetteria

Il Genoa di Gilardino è la seconda squadra neopromossa in Serie A. Dopo il 2-1 all‘Ascoli è arrivata l’aritmetica anche per i rossoblù, che insieme al Frosinone possono già festeggiare la promozione.

Percorso netto dell’ex Juve Dragusin e compagni dopo l’esonero di Blessin e l’arrivo in panchina di Gilardino. Il club ligure torna in A dopo solo una stagione.

