Il giornalista Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport 24 ha parlato della Juve commentando anche quanto detto da Allegri in conferenza stampa sui giocatori e il gruppo.

LA JUVE E I SUOI GIOCATORI – «I contratti non contano. Se vogliono essere giocatori fino in fondo e fare il loro lavoro, devono andare in campo e fare quel che sanno fare tornare a essere competitivi contro le prime della classe. E’ importante che ritrovino fiducia».

