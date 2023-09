Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, avverte la Juve e le altre rivali: lo ha detto sugli obiettivi degli azzurri

Mauro Meluso, ds del Napoli, lancia la sfida alla Juve e alle altre squadre ai microfoni di Mediaset Infinity.

LE PAROLE – «Ho sentito parlare di appagamento, di un senso di sazietà, io invece dico che questi calciatori sono di levatura mondiale, hanno qualità tecniche e umane straordinarie e credo che non possano sentirsi appagati. Magari sentiranno un po’ questa responsabilità, ma è una cosa fisiologica. Sono convinto che faremo un bel percorso. La squadra è rimasta la stessa in tante componenti, è ben guidata e ha ottime possibilità di fare grandi percorsi sia in Champions League che in campionato».

