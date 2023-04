Mental coach Perin: «Mattia fa impressione, la gente resta scioccata da questa cosa. Dopo lo Sporting mi ha scritto…». A parlare è Nicoletta Romanazzi

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Perin, ha parlato a Tuttosport del portiere della Juventus.

MATTIA – Mattia fa impressione. E’ venuto con me a fare la presentazione del mio libro e la gente era scioccata. Sembrava lui il mental coach! Sono contentissima. Abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro molto bello. Non è mica semplice farsi trovare sempre pronto. Ma lui tutte le volte, prima di ogni partita, anche se non gioca, si prepara come se dovesse andare in campo. Pure giovedì avevamo fatto preparazione. Dopo Juve-Sporting, infatti, mi ha scritto: “Hai visto, Nico?”. Era emozionatissimo.

COME FOSSE IL PRIMO – Lui dà il 100 per cento e vive come se fosse un primo portiere. Anche se il rapporto con Szczesny è ottimo, fraterno. Una delle cose che impari se fai tanto lavoro su di te è l’importanza del gioco di squadra. Lui ha capito tante cose e vuole trasmetterle, creare alleanze.

