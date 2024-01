Le ultime sulle operazioni di calciomercato tra Cagliari e Fiorentina che potrebbero coinvolgere anche Barak

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Cagliari e Fiorentina starebbero discutendo di varie operazioni. Oltre a Yerry Mina, i rossoblù hanno infatti manifestato interesse anche per Antonin Barak.

Il centrocampista era arrivato dal Verona con grandi aspettative, ma non ha mai trovato la fiducia di Italiano. Per questo il Cagliari ci sta provando, convinto che sia un’operazione importante in chiave salvezza.

