Come rivela Nicolò Schira su Twitter, suonano le sirene arabe per Merih Demiral. Il giocatore dell’Atalanta sta per trasferirsi all’Al Hilal.

Merih #Demiral to #AlAhli from #Atalanta for €20M. Contract until 2026 (€10M/year). #Juventus will received 10% on the sale. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2023