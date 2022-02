Mercato, due nomi per il dopo Romagnoli

Il Milan pensa a un futuro senza Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero non ha ancora rinnovato il suo contratto e diversi club stanno chiedendo informazioni. Una situazione che tiene sulle corde il management rossonero, già impegnato nella ricerca di un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer. Se il mercato di gennaio non ha portato con sé il nome nuovo, la partenza del difensore classe ’95 potrebbe aprire nuovi scenari di mercato.

Gli obiettivi del Milan per il dopo Romagnoli sarebbero due: Malick Thiaw dello Schalke 04 ed Esteve del Montpellier. Il tutto senza dimenticare il nome di Sven Botman (Lille), che strizza l’occhiolino ai rossoneri in vista della prossima stagione. Il Milan sonda il mercato alla ricerca della soluzione migliore per la difesa.