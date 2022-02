Come cambia la Juventus con Zakaria e Vlahovic

Subito in campo per l’obiettivo Champions. I colpi del mercato invernale della Juventus hanno ancora poche ore a disposizione prima di entrare in campo. Se non ci sono dubbi sulla titolarità di Dusan Vlahovic, fiore all’occhiello della recente campagna di rafforzamento, Zakaria contende un posto a Locatelli in mezzo al campo.

La Gazzetta dello Sport prova a disegnare un possibile undici ed è inevitabile pensare a una versione aggiornata del 4-3-3. Cuadrado e Morata ai fianchi di Vlahovic in attacco, Rabiot nei tre di centrocampo. Possibile una variante: un 4-4-2 col francese e il colombiano ali, Arthur e Zakaria a completare la mediana, in difesa invece De Ligt e Chiellini davanti a Szczesny con Danilo e Luca Pellegrini terzini. Aumenta la scelta per Massimiliano Allegri, senza dimenticare il talento di Dybala e le geometrie del campione d’Europa Locatelli.