Ricci: “Il Torino mi ha voluto fortemente. Europa? Pensiamo gara per gara”

Un investimento di oltre 8 milioni di euro per accontentare Ivan Juric. Il Torino accoglie Samuele Ricci dall’Empoli. Ecco le sue prime parole da calciatore del Torino, raccolte da Tuttomercatoweb. Si parte parlando della trattativa con l’Empoli. “È andata avanti con sicurezza. La società voleva portarmi qui, per mettermi alla prova in un gradino superiore. Sono stato contento di venire qua e di far parte della rosa del Toro”. L’obiettivo è l’Europa. “Pensiamo giorno per giorno, non ci creiamo troppe aspettative ma ci concentriamo a una gara alla volta. A Udine non sarà semplice, ma faremo bene”.

È stato semplice scegliere il Toro per Samuele Ricci? “È una società blasonata, il progetto mi è piaciuto e Juric mi ha convinto subito. Il suo modo di allenare può farmi fare il salto per migliorare le lacune che ho”. Il centrocampista lascia Empoli per la prima volta. “Per questo lavoro, sono cose che possono capitare specialmente a un giovane come me. Uscire dalla zona di comfort può aiutare anche nella crescita e nel futuro. Mi sto trovando molto bene a Torino, quando trovi casa torna tutto come prima”. Nello spogliatoio vecchi e nuovi compagni. “Pobega lo conosco dalla nazionale, ma anche con gli altri ho trovato ragazzi disponibili e umili, che lavorano con professionalità. Mi stanno aiutando ad adattarmi”.