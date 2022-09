Icardi al Galatasaray: in 30 mila tifosi ad attendere l’argentino. Ecco i dettagli

C’è grande attesa a Istanbul per l’arrivo dei nuovi acquisti del Galatasaray, su tutti il centravanti Mauro Icardi.

In questi minuti si stanno radunando in gran numero i tifosi della squadra giallorossa, già in circa 30.000 in attesa di poter salutare il nuovo numero nove argentino.

L'articolo Mercato, Icardi al Galatasaray: in 30 mila tifosi ad attendere l'argentino proviene da Calcio News 24.

