Mercato Inter, decisione presa su Marko Arnautovic: austriaco in uscita, si attende un segnale dall’Arabia Saudita

Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’Arnautovic bis in casa Inter. Come riferito da Tuttosport infatti, i nerazzurri hanno messo l’ex Bologna in uscita nel prossimo calciomercato nerazzurro, quello estivo.

Marotta attende una chiamata dall’Arabia Saudita, con la Saudi League che aveva mostrato interesse già a gennaio. Con l’uscita di Arnautovic si abbasserebbe l’età media e diminuirebbe il rischio infortuni. Prima però c’è uno scudetto da vincere.

L’articolo Mercato Inter, decisione presa su Arnautovic: c’è questo scenario per giugno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG