L’Inter ha pagato 7.8 mln di euro al Chelsea per il prestito di Lukaku e i due club discutono per il prossimo anno: i dettagli

Come riportato anche da Fabrizio Romano sui social, il bilancio ufficiale dell’Inter conferma di aver pagato 7.8 mln di euro di prestito al Chelsea.

Le due formazioni hanno già discusso di un possibile prestito per la seconda stagione per il prossimo anno, nulla ancora completato ma l’intenzione è chiara sia per i club che per i giocatori.

