Mercato Inter, Inzaghi pazzo di Scalvini! La cifra chiesta dall’Atalanta spaventa le pretendenti. La Dea lo blinda col rinnovo

Accostato in passato al mercato Inter, Giorgio Scalvini non è mai uscito dai pensieri dei nerazzurri. Come riferisce Calciomercato.com, il difensore della Dea ha uno sponsor speciale ad Appiano Gentile: Simone Inzaghi lo apprezza tantissimo e non è da escludere che in futuro proverà ad acquistarlo.

Intanto l’Atalanta lo ha blindato con un prolungamento di contratto fino al 2028 e fissa il prezzo ad oltre 50 milioni di euro, quasi 60. Sulle sue tracce c’era anche il Napoli, ma il classe 2003 ha richieste anche dall’estero: Manchester United, Atletico Madrid, PSG e Bayern Monaco su tutte.

L’articolo Mercato Inter, Inzaghi pazzo di Scalvini! La cifra chiesta dall’Atalanta spaventa le pretendenti proviene da Inter News 24.

