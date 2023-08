L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in ottica mercato ha richiesto espressamente un giocatore alla dirigenza: ecco chi

Il mercato dell’Inter continua a macinare nomi. A meno di una settimana dall’inizio del campionato, la rosa a disposizione di Inzaghi è manchevole di diverse pedine, e come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino avrebbe mosso una richiesta ben precisa alla dirigenza.

L’allenatore chiede a gran voce Tomiyasu dell’Arsenal, o in alternativa Chalobah del Chelsea: le difficoltà nel settore difensivo si sono fatte sentire nella pre-season, e Inzaghi vuol correre ai ripari.

INZAGHI VUOLE LUI ALL’INTER- Una mano a Inzaghi la darebbe anche l’arrivo di un rinforzo in difesa: il tecnico ha chiesto a gran voce l’acquisto dell’ex Bologna Tomiyasu e l’Arsenal non ha fatto muro, ma ha sottolineato che intende venderlo, non prestarlo. Dopo sabato però la situazione si è complicata perché Timber si è infortunato al ginocchio destro e solo gli esami (previsti per oggi) chiariranno l’entità del problema accusato dall’olandese. In caso di lungo stop, il giapponese sarebbe “bloccato” da Arteta e l’Inter dovrebbe andare alla ricerca di un altro “braccetto”.

Può tornare d’attualità il nome di Chalobah: sta recuperando da un problema muscolare a una coscia e vorrebbe cambiare aria, ma in difesa Pochettino ha out, per un po’ di tempo, Wesley Fofana e pure Badiashile è alla ricerca della migliore condizione. Insomma, non è automatico che Chalobah venga liberato. Soprattutto in prestito visto che il Chelsea deve monetizzare dopo i grandi acquisti di mercato (Caicedo l’ultimo). Inzaghi però ha fretta

L’articolo Mercato Inter, Inzaghi vuole solo lui! La richiesta alla dirigenza proviene da Inter News 24.

